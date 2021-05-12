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Сожгли флаги Израиля: в Германии напали на две синагоги

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Бонн, Среда 12 мая 2021 12:03
Сожгли флаги Израиля: в Германии напали на две синагоги Фото: в Германии атаковали синагоги (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В немецких городах Бонн и Мюнстер на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке совершили нападение на синагоги. Перед синагогами были сожжены флаги Израиля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, в Бонне вход в синагогу забросали камнями и подожгли флаг Израиля. Задержаны двое подозреваемых мужчин.

В Мюнстере возле синагоги также собралась группа молодых мужчин, которые подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых.

В обоих случаях расследование перенял отдел земельного ведомства по уголовным делам Северного Рейна - Вестфалии, занимающийся политически мотивированными преступлениями.

Кроме того, 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.

Напомним, в мире прошли акции протеста из-за обострения на Ближнем Востоке.

Ранее сообащслось, что в результате ракетного обстрела Израиля госпитализированы более 200 человек.

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