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Творець Ethereum Бутерін засудив війну Росії проти України

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Четвер 24 лютого 2022 14:30
Творець Ethereum Бутерін засудив війну Росії проти України Творець Ethereum Віталік Бутерін засудив війну Росії проти України (Фото: twitter.com/decryptmedia)
Автор: Сергій Сурепін

Канадсько-російський програміст і співзасновник проекту Ethereum Віталік Бутерін прокоментував війну, яку Росія почала проти України. Бутерін залишився засмучений рішенням президента РФ Володимира Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення спору з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Бутерина.

"Дуже засмучений рішенням Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення спору з Україною і замість цього почати війну. Це злочин проти українського і російського народу. Хочу бажати всім безпеки, хоча знаю, що ніякої безпеки не буде. Слава Україні", - написав Бутерін.

Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.

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