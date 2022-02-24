Творець Ethereum Бутерін засудив війну Росії проти України
Канадсько-російський програміст і співзасновник проекту Ethereum Віталік Бутерін прокоментував війну, яку Росія почала проти України. Бутерін залишився засмучений рішенням президента РФ Володимира Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення спору з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Бутерина.
"Дуже засмучений рішенням Путіна відмовитися від можливості мирного вирішення спору з Україною і замість цього почати війну. Це злочин проти українського і російського народу. Хочу бажати всім безпеки, хоча знаю, що ніякої безпеки не буде. Слава Україні", - написав Бутерін.
Раніше РБК-Україна писало, що у Київській області впав військовий літак ЗСУ.
Також РБК-Україна повідомляло, що в'їзд і виїзд з Києва залишаються вільними.