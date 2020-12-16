ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Творець білоруського опозиційного Telegram-каналу оголосив голодування в СІЗО

Середа 16 грудня 2020 04:38
Творець білоруського опозиційного Telegram-каналу оголосив голодування в СІЗО
Фото: Ігор Лосик (t.me/belamova)
Автор: Инна Собора

Творець Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосик оголосив безстрокове голодування. Він це зробив на знак протесту проти висунення проти нього нового обвинувачення.

Про це повідомляють адміністратори каналу.

За попереднім звинуваченням Лосика повинні були випустити з ув'язнення до 25 грудня. Тепер його звинувачують у приготуванні до участі в масових заворушеннях. Покарання за цією статтею становить від трьох до восьми років позбавлення волі.

Крім того, до голодування приєдналася його дружина Дарина Лосик.

"Ігорю набридло терпіти все це свинство і бути розмінною монетою в політичних торгах. З нього вистачило півроку тортур і знущань у нелюдських умовах в СІЗО на Володарського і у в'язниці в Жодіно", - повідомила вона.

У "Білорусі головного мозку" метою голодування назвали зняття всіх звинувачень, або зміна запобіжного заходу.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимагає звільнення 145 політв'язнів.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади і закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство СИЗОБілорусьголодовкаполитзаключенные

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся