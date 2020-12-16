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Создатель белорусского оппозиционного Telegram-канала объявил голодовку в СИЗО

Среда 16 декабря 2020 04:38
Создатель белорусского оппозиционного Telegram-канала объявил голодовку в СИЗО
Фото: Игорь Лосик (t.me/belamova)
Автор: Инна Собора

Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку. Он это сделал в знак протеста против выдвижения против него нового обвинения.

Об этом сообщают администраторы канала.

По предыдущему обвинению Лосика должны были выпустить из заключения до 25 декабря. Теперь его обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, к голодовке присоединилась его жена Дарья Лосик.

"Игорю надоело терпеть все это свинство и быть разменной монетой в политических торгах. С него хватило полгода пыток и издевательств в нечеловеческих условиях в СИЗО на Володарского и в тюрьме в Жодино", - сообщила она.

В "Беларуси головного мозга" целью голодовки назвали снятие всех обвинений, либо изменение меры пресечения.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что требует освобождения 145 политзаключенных.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти и призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

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Новости Украины Общество СИЗОБеларусьголодовкаполитзаключенные

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