Творець антивіруса McAfee помер в іспанській в'язниці

Творця антивіруса McAfee Джон Макафі знайшли мертвим в іспанській в'язниці. Йому було 75 років.

Влада США звинувачувала Макафі в шахрайстві з криптовалютами. Він помер через день після того, як суд Іспанії схвалив його екстрадицію в США. У США його звинувачували в податкових злочинах, скоєних між 2016 і 2018 роками.

У 2020 році він був заарештований в аеропорту Ель-Прат і з того часу перебував у в'язниці Сан-Естеве-Сесовірес (Барселона).