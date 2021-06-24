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Творець антивіруса McAfee помер в іспанській в'язниці

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Іспанія, Четвер 24 червня 2021 01:40
Творець антивіруса McAfee помер в іспанській в'язниці Фото: Джон Макафі (flickr)
Автор: Даша Харченко

Творця антивіруса McAfee Джон Макафі знайшли мертвим в іспанській в'язниці. Йому було 75 років.

Про це повідомляє Eldiario.

Влада США звинувачувала Макафі в шахрайстві з криптовалютами. Він помер через день після того, як суд Іспанії схвалив його екстрадицію в США. У США його звинувачували в податкових злочинах, скоєних між 2016 і 2018 роками.

У 2020 році він був заарештований в аеропорту Ель-Прат і з того часу перебував у в'язниці Сан-Естеве-Сесовірес (Барселона).

Нагадаємо, в 2012 році Джон Макафі був затриманий на кордоні Мексики і Белізу, як сведетеля у справі про вбивство. Його відпустили.

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