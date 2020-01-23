Створені спецуправління прокуратури для розслідуванні злочинів, вчинених на Донбасі

Прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування самостійних структурних підрозділів - управлінь з нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Управління створені за дорученням генерального прокурора Руслана Рябошапки. До складу увійшли 60 прокурорів.



Новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України.



Наразі прокурори обласних і місцевих прокуратур в Донецькій і Луганській областях здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у понад 10,5 тисяч кримінальних проваджень даної категорії.

Регіональні підрозділи також тісно співпрацюватимуть з громадськими правозахисними організаціями щодо питань документування воєнних злочинів, використовувати у роботі відкриті джерела інформації та комунікувати з постраждалими або свідками злочинних дій. Крім того, координуватимуть роботу правоохоронних органів у Донецькій та Луганській областях на цьому напрямку.

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру ватажку незаконних збройних формувань "ЛНР" у вчиненні порушення законів та звичаїв ведення війни.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора зареєстрував 14 кримінальних проваджень за свідченнями звільнених полонених.