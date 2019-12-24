До створення "держави в смартфоні" причетні люди Іванющенка, - аналітика

Фото: Юрій Іванющенко (УНІАН)

До авторів Кодексу електронних комунікацій виникають істотні питання

До авторів Кодексу електронних комунікацій, покликаного серед іншого створити "державу в смартфоні", виникають істотні питання. Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю "Кодекс "під когось": кому хочуть віддати нагляд за електронними комунікаціями в Україні" на "Апострофі".

На думку журналістів, документ міг бути написаний в інтересах компанії, що належить "частотному функціонерові", колишньому голові Національної комісії з питань регулювання зв'язку Володимиру Олійнику, екс-начальнику Українського державного центру радіочастот Павлу Слободянюку і Юрію Іванющенку (Єнакіївському).

"Документ, який презентували в кінці серпня, і який мав би кардинально змінити електронні комунікації в Україні, писали в BRDO (Better Regulation Office Delivery) - Офісі ефективного регулювання, який позиціонується як незалежний експертно-аналітичний центр. І саме до складу цієї організації, вірніше її частини, задіяної у підготовці нового Кодексу, а також до підготовлених нею положень Кодексу, виникають істотні питання", - наголошується в публікації.

Кодекс поданий до парламенту у вигляді законопроекту №2320 "Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства". Він був розроблений під управлінням керівника IT-напрямку BRDO Ігоря Самоходського (змінив нинішнього заступника міністра цифровий трансформації Олександра Шелеста). За написання відповідала також експерт BRDO Надія Костриба і Володимир Смоляр.

Костриба і Смоляр одночасно працювали заступниками голови Державної адміністрації зв'язку, є засновниками однієї ОО, а в 2010 році були в один день призначені членами НКРЗ за поданням голови НКРЗ Володимира Олійника. Олійник підтримує тісні зв'язки з Павлом Слободянюком, колишнім першим заступником голови Укрчастотнагляду і колишнім начальником УДЦР, стверджують ЗМІ.

"Вже зрозуміло, що виписувати Кодекс експерти BRDO будуть під колишніх покровителів - Олійника і Слободянюка", - наголошується в статті.

Серед компаній родичів Слободянюка, які отримували багатомільйонні держзамовлення, назване ТОВ "Науково-технічний центр "ОМНІС", яке у 2010 році було фактично призначено ексклюзивної лабораторією для визначення якості сигналу в Україні. До цієї компанії причетний і Олійник через його сина Володимира. Олійник також є співвласником фірми, партнером якої виступає Григорій Шумаков – довірена особа Юри Іванющенка (Єнакіївського).

"Тепер, коли Надія Костриба потрапила до BRDO, схоже, стоїть завдання повернути ТОВ "НТЦ "ОМНІС" колишні обсяги замовлень. І шлях тут один - прибрати конкурента, яким є державне підприємство", - приходить до висновку "Апостроф".

За даними видання, за особистою вказівкою Шелеста, Минцифри надало висновок щодо законопроекту 2320 про необхідність усунення держпідприємства від проведення заходів щодо радіочастотного моніторингу. В результаті з проекту документа зникли завдання та функції Укрчастотнагляду, щоб "ОМНІС" отримував замовлення.

Нагадаємо, раніше в BRDO працював прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Кодекс електронних комунікацій був підготовлений за дорученням Зеленського, який пообіцяв за три роки провести інтернет в кожен населений пункт.