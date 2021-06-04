Комітет Ради підтримав закон Зеленського про національний спротив

Комітет Верховної ради з питань прав людини підтримав законопроект №5557 про національний спротив. Його автор - президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про основи національного спротиву, №5557, поданий президентом та визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховною радою, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Цей закон визначає завдання територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву.

Також у документі прописані засади фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання руху опору.