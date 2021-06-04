Комітет Ради підтримав закон Зеленського про національний спротив
Комітет Верховної ради з питань прав людини підтримав законопроект №5557 про національний спротив. Його автор - президент Володимир Зеленський.
"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про основи національного спротиву, №5557, поданий президентом та визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховною радою, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Цей закон визначає завдання територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву.
Також у документі прописані засади фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання руху опору.
Нагадаємо, Зеленський також вніс до Ради закон, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.
Як писало РБК-Україна, у 2021 році на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки представили законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони.