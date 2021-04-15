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Створення індустріальних парків можуть спростити: Рада схвалила закон за основу

Автор: Юлія Струк

В Україні планують спростити створення індустріальних парків. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4416-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон підтримали 260 парламентаріїв.

Автори проекту наголошують, що в Україні чинне законодавство про індустріальні парки надає незначні переваги їх учасникам, які явно недостатні для того, щоб "вони змогли стати каталізатором розвитку вітчизняної економіки".

Чинна редакція ЗУ "Про індустріальні парки" серед стимулів передбачає лише цільове фінансування на безповоротній основі та надання безвідсоткових кредитів для облаштування індустріальних парків, а також звільнення учасників парків від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Нова редакцію закону визначає об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку.

Документ передбачає компенсацію керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж.

Також пропонується компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами; часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Нагадаємо, комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4416-1.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Кабінет міністрів підтримав у ході свого засідання законопроект про перезапуск роботи індустріальних парків.

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Новини України Верховна Радаиндустриальные парки
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