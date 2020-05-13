Створення хаосу, паніки та фейки про коронавірус: СБУ викрила більше 300 агітаторів

Під час карантину Служба безпеки України заблокувала понад 2,3 тис. інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 980 тис. користувачів, викрили 323 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, російські спецслужби намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки.

"Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період відзначення Дня Перемоги їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на впровадження вигідних Кремлю меседжів, пов’язаних з подіями Другої світової війни. Російські спецслужби використовували цей інформаційний привід для маніпулювання свідомістю українських громадян на користь концепції "Руського миру", - йдеться у повідомленні.

Стосовно 16 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

Разом з тим, інформацію стосовно виявлених 307 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 134 особи вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Нагадаємо, СБУ викрила інтернет-агітаторів, які закликали до повалення влади.

Також раніше у службі заявляли, що російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні.