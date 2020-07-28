ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Створення державного "поштового" банку: НАЗК перевірить закон

Україна, Вівторок 28 липня 2020 11:24
Створення державного "поштового" банку: НАЗК перевірить закон
Фото: "Укрпошта" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Документ перевірять на корупційні ризики

Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК) перевірить відповідність законопроекту, який передбачає створення державного "поштового" банку, на корупційні ризики. Відповідний документ парламент схвалив за основу в першому читанні.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначено, що агентство провело моніторинг проектів нормативно-правових актів, у ході якого виявило, що цей проект містить ознаки корупційних чинників. З приводу його отримана інформація про погрози і можливі порушення закону "Про запобігання корупції".

Агентство надасть результати експертизи та рекомендації щодо усунення чинників, що сприяють корупції, відповідним комітетам Верховної ради для доопрацювання документа перед другим читанням.

Нагадаємо, в травні Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про фінансові послуги в галузі поштового зв'язку", за нього проголосували 232 нардепи.

Як писало РБК-Україна, Нацбанк виступив проти пропозиції народних депутатів дозволити державної "Укрпошті" надавати банківські послуги.

Відзначимо також, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України УкрпоштаНАПКЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся