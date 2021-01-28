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Створення Бюро економбезпеки: у Раді виключили блокування конкурсу на голову

Автор: Олег Черниш, Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

В Україні планують створити новий правоохоронний орган - Бюро економічної безпеки. Глава профільного фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев не бачить проблем у формуванні конкурсної комісії для обрання глави БЕБ.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати".

"У нас абсолютно конструктивна робота і в парламенті, і в комітеті. Чому ми повинні щось блокувати? До того ж у нас є більшість. Та й більшість опозиційних сил не займає якийсь деструктивної позиції, особливо - серед представників нашого комітету", - сказав Гетьманцев.

Нагадаємо, сьогодні парламент планує розглянути в другому читанні законопроект про створення БЕБ. У Раді вважають, що ключовим для прийняття закону є питання передачі повноважень від СБУ.

Також РБК-Україна писало, що в парламенті побоюються появи правового вакууму у сфері фінансових розслідувань після створення БЕБ.

Зазначимо, Бюро економічної безпеки має замінити податкову міліцію.

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