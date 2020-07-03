Створено медраду для реформування системи охорони здоров'я

Фото: лікар (РБК-Україна)

Степанов назвав головні завдання медради

Голова МОЗ Максим Степанов підписав наказ щодо створення медичної ради при Міністерстві охорони здоров’я. Вона складається з фахівців інфекційних захворювань, фахівців-спеціалістів з кардіології, кардіохірургії, онкології, сімейної медицини.

Про це міністр заявив на брифінгу.

За його словами, основними завданнями медичної ради є розробка та внесення міністру охорони здоров’я пропозицій щодо реформування системи охорони здоров’я.

Надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно використання міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено Міністерство охорони здоров’я, для впровадження реформ.

"Тобто, будь-яка міжнародна технічна допомога, або будь-яке кредитування. В тому числі, я вважаю, треба радитися з нашими спеціалістами де саме використати - більш ефективне використання. І надання пропозицій щодо впровадження у практику закладів охорони здоров’я нових та існуючих медичних технологій", - зазначив Степанов.

Зазначимо, другий етап медичної реформи в Україні буде продовжуватись, уряд не планує його відтермінування.

Нагадаємо, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.

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Автор: Анастасия Рокитна