Створено єдиний штаб для координації гуманітарної допомоги в Україні, - Зеленський

В Україні створено єдиний координаційний штаб, який регулює всі питання, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

За словами президента України, під головуванням керівника офісу президента України Андрія Єрмака сьогодні пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, перш за все, для допомоги внутрішнім переселенцям.

Володимир Зеленський також зазначив, що доручив чиновникам спільно з Червоним Хрестом забезпечити допомогу українцям, які опинилися за кордоном після 24 лютого і потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій.