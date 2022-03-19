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Створено єдиний штаб для координації гуманітарної допомоги в Україні, - Зеленський

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Субота 19 березня 2022 01:15
Створено єдиний штаб для координації гуманітарної допомоги в Україні, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

В Україні створено єдиний координаційний штаб, який регулює всі питання, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

За словами президента України, під головуванням керівника офісу президента України Андрія Єрмака сьогодні пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, перш за все, для допомоги внутрішнім переселенцям.

Володимир Зеленський також зазначив, що доручив чиновникам спільно з Червоним Хрестом забезпечити допомогу українцям, які опинилися за кордоном після 24 лютого і потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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