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Создан единый штаб для координации гуманитарной помощи в Украине, - Зеленский

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 01:15
Создан единый штаб для координации гуманитарной помощи в Украине, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

В Украине создан единый координационный штаб, регулирующий все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, под председательством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака сегодня прошло совещание с украинскими послами для активизации поставок гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Владимир Зеленский также отметил, что поручил чиновникам совместно с Красным крестом обеспечить помощь украинцам, которые оказались за рубежом после 24 февраля и нуждаются во внимании нашего государства и международных организаций.

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