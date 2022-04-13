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У Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів. Йому оголосили підозру

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Нікольське, Середа 13 квітня 2022 11:09
У Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів. Йому оголосили підозру Фото: в Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У селище Нікольське Маріупольського району поліцейський перейшов на бік окупаційних військ. Прокуратура заочно повідомила йому про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року поліцейський, перебуваючи на тимчасово окупованій Росією території смт. Нікольське Маріупольського району, добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

"Підозрюваний обійняв посаду у незаконно створеному представниками держави-агресора псевдоправоохоронному органі - так званому "міністерстві внутрішніх справ ДНР", - розповіли в Генпрокуратури.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовцю Нацгвардії повідомлено про підозру у державній зраді. Зокрема, він надавав ворогу фото та координати військових частин ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі отримали свідчення держзради екс-депутатів від ОПЗЖ.

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