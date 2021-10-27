Створення фейкової "Дії". Поліція викрила розробника підробки

У Запорізькій області викрито чоловіка, який створив фейкову версію додатку "Дія". В ній користувачі могли створити собі, зокрема, підроблені паспорти та COVID-сертифікати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Мешканець Запорізької області розробив фейкову версію застосунку "Дія", за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від хвороби COVID-19, водійські посвідчення тощо", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік за грошову винагороду збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання шахрая та вилучили в нього комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Наразі триває досудове розслідування.

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Як повідомили у Нацполіції, розробником фейкового додатка, про яке напередодні повідомили у Мінцифрі, є мешканець Запорізької області.

Він самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком "Дія".

Так, у фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні.

Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки.

Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ККУ. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.