Союзники увеличивают взносы в программу PURL: Украина ожидает новые объявления

В ближайшее время ожидается объявление новых взносов от союзников в рамках инициативы PURL. Она предусматривает закупку американского вооружения странами НАТО и партнерами с последующей передачей его Украине.

Семь стран готовятся объявить взносы

По словам Гетьманчук, Украина ведет активные переговоры не только с государствами-членами НАТО, но и с партнерами Альянса, которые также могут присоединиться к финансированию инициативы.

"Есть ожидания, что завтра по меньшей мере семь стран озвучат свои взносы. Это те государства, которые уже сигнализировали о готовности поддержать PURL. Мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны увеличили свои взносы. И надеюсь, что будут приятные неожиданности - когда присоединятся те, кто ранее не объявлял о намерениях поддержать программу", - отметила дипломат.

Она напомнила, что сейчас шесть стран уже предоставили средства на поддержку Украины через PURL, еще семь подтвердили готовность это сделать в ближайшее время. Украинская сторона, по ее словам, стремится расширить круг участников, привлекая мощные экономики, в частности государства "Большой семерки".

PURL - ключ к обороне, ПВО и энергетической устойчивости

Гетьманчук подчеркнула, что инициатива PURL имеет решающее значение для поддержки украинского фронта, усиления противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры.

""Они (союзники - ред.) нас уже традиционно спрашивают о зиме, как мы будем ее переживать, я им на это отвечаю: с точки зрения состояния в нашей энергосистеме, - зима уже наступила для Украины. То есть да, она еще не наступила календарно, но с точки зрения интенсивности ударов России по критической инфраструктуре, с точки зрения состояния нашей энергосистемы - она уже наступила", - подчеркнула она.

Глава миссии Украины при НАТО призвала союзников не медлить с взносами, подчеркнув, что помощь нужна уже сейчас.

"Поэтому, пожалуйста, если вы планировали это (вклад в PURL - ред.) сделать зимой, когда, на ваш взгляд, Украине должно быть особенно сложно, особенно трудно, сделайте это сейчас", - добавила Гетьманчук.