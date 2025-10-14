ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Союзники увеличивают взносы в программу PURL: Украина ожидает новые объявления

Украина, Вторник 14 октября 2025 21:56
UA EN RU
Союзники увеличивают взносы в программу PURL: Украина ожидает новые объявления Фото: Алена Гетьманчук (facebook com alyona getmanchuk)
Автор: Наталья Кава

В ближайшее время ожидается объявление новых взносов от союзников в рамках инициативы PURL. Она предусматривает закупку американского вооружения странами НАТО и партнерами с последующей передачей его Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Семь стран готовятся объявить взносы

По словам Гетьманчук, Украина ведет активные переговоры не только с государствами-членами НАТО, но и с партнерами Альянса, которые также могут присоединиться к финансированию инициативы.

"Есть ожидания, что завтра по меньшей мере семь стран озвучат свои взносы. Это те государства, которые уже сигнализировали о готовности поддержать PURL. Мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны увеличили свои взносы. И надеюсь, что будут приятные неожиданности - когда присоединятся те, кто ранее не объявлял о намерениях поддержать программу", - отметила дипломат.

Она напомнила, что сейчас шесть стран уже предоставили средства на поддержку Украины через PURL, еще семь подтвердили готовность это сделать в ближайшее время. Украинская сторона, по ее словам, стремится расширить круг участников, привлекая мощные экономики, в частности государства "Большой семерки".

PURL - ключ к обороне, ПВО и энергетической устойчивости

Гетьманчук подчеркнула, что инициатива PURL имеет решающее значение для поддержки украинского фронта, усиления противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры.

""Они (союзники - ред.) нас уже традиционно спрашивают о зиме, как мы будем ее переживать, я им на это отвечаю: с точки зрения состояния в нашей энергосистеме, - зима уже наступила для Украины. То есть да, она еще не наступила календарно, но с точки зрения интенсивности ударов России по критической инфраструктуре, с точки зрения состояния нашей энергосистемы - она уже наступила", - подчеркнула она.

Глава миссии Украины при НАТО призвала союзников не медлить с взносами, подчеркнув, что помощь нужна уже сейчас.

"Поэтому, пожалуйста, если вы планировали это (вклад в PURL - ред.) сделать зимой, когда, на ваш взгляд, Украине должно быть особенно сложно, особенно трудно, сделайте это сейчас", - добавила Гетьманчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой оборонной договоренности с одной из европейских стран. Соответствующую новость планируют объявить уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война в Украине Соединенные Штаты Америки
Новости
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит