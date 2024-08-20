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Союзники Украины не успевают предоставить обещанные средства ПВО, - Bloomberg

Вторник 20 августа 2024 21:51
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Союзники Украины не успевают предоставить обещанные средства ПВО, - Bloomberg Иллюстративные фото: союзники Украины в НАТО задерживают поставки обещанных систем ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Некоторые союзники Украины в НАТО задерживают поставки обещанных систем ПВО и военного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников Bloomberg, ряд членов НАТО все еще не выполнили обязательства, которые заявляли на саммите Альянса в Вашингтоне. В частности, речь идет об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Источники издания считают, что обещанные поставки оружия могут не состояться до осени – в этот период в Украине ожидается возобновление российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

Как пишет Bloomberg, некоторые союзники Украины не предоставляют своевременно военное снаряжение украинским силам резерва и это негативно влияет на обороноспособность ВСУ.

Помощь Украине от НАТО

После саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года была создана новая миссия, объединяющая усилия стран по передаче Украине военной помощи.

Речь в частности о системах ПВО, артиллерии, F-16 и обучении украинских военных.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

Также ранее сообщалось, что в Еврокомиссии раскрыли содержание подписанного на саммите НАТО договора Ukraine Compact. А президент США Джо Байден рассказал, как будет работать этот договор.

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