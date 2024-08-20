Союзники Украины не успевают предоставить обещанные средства ПВО, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников Bloomberg, ряд членов НАТО все еще не выполнили обязательства, которые заявляли на саммите Альянса в Вашингтоне. В частности, речь идет об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Источники издания считают, что обещанные поставки оружия могут не состояться до осени – в этот период в Украине ожидается возобновление российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

Как пишет Bloomberg, некоторые союзники Украины не предоставляют своевременно военное снаряжение украинским силам резерва и это негативно влияет на обороноспособность ВСУ.