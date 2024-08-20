Союзники Украины не успевают предоставить обещанные средства ПВО, - Bloomberg
Некоторые союзники Украины в НАТО задерживают поставки обещанных систем ПВО и военного оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам собеседников Bloomberg, ряд членов НАТО все еще не выполнили обязательства, которые заявляли на саммите Альянса в Вашингтоне. В частности, речь идет об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.
Источники издания считают, что обещанные поставки оружия могут не состояться до осени – в этот период в Украине ожидается возобновление российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.
Как пишет Bloomberg, некоторые союзники Украины не предоставляют своевременно военное снаряжение украинским силам резерва и это негативно влияет на обороноспособность ВСУ.
Помощь Украине от НАТО
После саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года была создана новая миссия, объединяющая усилия стран по передаче Украине военной помощи.
Речь в частности о системах ПВО, артиллерии, F-16 и обучении украинских военных.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.
Также ранее сообщалось, что в Еврокомиссии раскрыли содержание подписанного на саммите НАТО договора Ukraine Compact. А президент США Джо Байден рассказал, как будет работать этот договор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.