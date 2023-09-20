Союзники Украины поддержали иск против России в суде Гааги по геноциду

Украина обратилась в Международный суд ООН через несколько дней после того, как 24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабную войну против нее.

Киев утверждает, что Россия злоупотребляет Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявляя, что вторжение было оправдано с целью прекращения якобы геноцида на Донбассе.

Около 150 государств подписали Конвенцию и заинтересованы в том, как ее должен толковать суд. Беспрецедентное количество государств вмешалось в это дело в Международном суде ООН, продемонстрировав решительную поддержку Киеву.

При этом недавно Россия попросила суд закрыть дело, утверждая, что юридические аргументы Киева были "безнадежно несовершенными" и что Москва на самом деле не ссылалась на договор о геноциде, когда использовала термин "геноцид".

Около 32 государств поддержали Украину и обратились в суд, чтобы он продолжил рассмотрение дела по существу и признал, что Россия должна выплатить репарации.

В частности, Германия заявила судьям, что страны "твердо убеждены", что у суда есть соответствующая юрисдикция. Представитель Германии Вибке Руккерт заявила, что ее страна очень заинтересована в том, как трактуется договор о геноциде, "не в последнюю очередь учитывая наше прошлое".

Иск Украины к РФ

Украина пытается доказать, что страна-агрессор нарушила Конвенцию 1948 года, ведь Россия оправдывает свое полномасштабное вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Отметим, что Конвенция определяет геноцид как преступления, совершенные "намеренно уничтожить полностью или частично любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Недавно Международный суд ООН возобновил слушания по иску Украины против РФ по этому делу.

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