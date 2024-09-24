Союзники Украины хотят связаться с Путиным перед встречей G20 в Бразилии, - Bloomberg

Союзники Украины обсуждают возможность связаться с российским диктатором Владимиром Путиным перед встречей G20, которая пройдет в ноябре в Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников, союзники обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей G20 в Бразилии, поскольку нет признаков, что Кремль планирует отступать в войне с Украиной.

Также собеседник Bloomberg заявил, что союзники Украины на Западе пытаются снизить ожидания плана победы, который президент Владимир Зеленский представляет в США. Они полагают, что он не принесет "прорыва" в войне с Россией.

В частности, по словам собеседника, знакомого с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, в плане победы украинского президента не было "настоящих сюрпризов и он не меняет ситуацию кардинально". Другой чиновник назвал план "список желаний".

Один из союзников считает, что пора для нового раунда переговоров с Путиным. По словам двух чиновников, установить контакт с российским диктатором может Зеленский или кто-нибудь из партнеров.

Также, как отмечает Bloomberg, американские чиновники пытаются снизить ожидания по одобрению запроса Киева на использование американских ракет дальнего действия для ударов по целям внутри российской территории.