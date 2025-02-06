Союзники Трампа осторожно реагируют на план касательно Сектора Газа, - Reuters

Зять и бывший помощник президента Джаред Кушнер в прошлом году назвал Газу "ценной" прибрежной территорией. Во вторник, 4 февраля, Трамп сделал похожие заявления, призвав к постоянному переселению оттуда более 2 миллионов палестинцев.

Некоторые эксперты заявили, что предложенные действия могут нарушить международное право. Другие назвали его идеи невозможными к исполнению на практике. Правозащитники заявили, что это будет равносильно этнической чистке.

В то же время, пишет агентство, заявления Трампа противоречат общественному мнению США. По данным опросов, оно выступает против новых вмешательств в конфликтные зоны после длительных военных интервенций в Ираке и Афганистане.

Решительное предложение

Во время избирательной кампании 2024 года и после возвращения в должность Трамп часто заявлял, что положит конец тем войнам, которые он называет "бессмысленными", и не допустит начала других.

В ходе визита в Гватемалу, госсекретарь Марко Рубио, очевидно, стремясь противостоять волне глобальной критики, настаивал на том, что предложение Трампа касательно Сектора Газа не было "враждебным шагом", а щедрым, выражающим "готовность Соединенных Штатов взять на себя ответственность за восстановление этой территории".

В противовес этому, пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что американские налогоплательщики не будут оплачивать счет и что Трамп заключит соглашение с региональными партнерами.

В среду, 5 февраля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во время диалога он не стал втягиваться в обсуждение этого предложения, а лишь похвалил Трампа за попытку нового подхода.

Идея двух государств в силе

Мировые лидеры заявили, что они остаются сторонниками решения о передаче анклава под администрацию двух государств - Израиля и Палестинской администрации. Этот подход десятилетиями был основой политики США в регионе. Согласно ему, Газа будет частью будущего палестинского государства, в которое войдет оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в среду отрицал любое представление о том, что США отходят от многолетней политики на Ближнем Востоке. "Я точно не слышал, чтобы президент сказал, что это конец решения о двух государствах", - сказал он в интервью CBS News.

Ближний Восток сомневается

Тем временем правительства стран региона Ближнего Востока не поддерживают предложение Трампа.

Король Иордании Абдалла заявил, что отвергает любые шаги по аннексии земель и перемещению палестинцев. Египет заявил, что поддержит планы восстановления Сектора Газа после прекращения огня, вступившего в силу 19 января.

Представитель палестинской боевой группировки ХАМАС, назвал предложение Трампа "смешным и абсурдным".

"Любые идеи такого рода способны зажечь регион", - сказал Сами Абу Зухри в интервью Reuters, заявив, что ХАМАС остается приверженным соглашению о прекращении огня с Израилем и ведет переговоры о его следующем этапе.

Предложение Трампа вызывает вопрос о том, захочет ли Саудовская Аравия присоединиться к возобновленным усилиям при посредничестве США для исторической нормализации отношений с Израилем. Трамп хотел бы, чтобы Саудовская Аравия пошла по пути Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые подписали Авраамские соглашения в 2020 году и нормализовали отношения с Израилем.

Однако Эр-Рияд заявил, что не будет налаживать связи с Израилем без создания палестинского государства. Это противоречит утверждению Трампа о том, что Саудовская Аравия не требует создания в анклаве родины палестинцев.

В среду Министерство иностранных дел королевства заявило, что Саудовская Аравия отвергает любые попытки выселить палестинцев с их земли, и сказал, что наследный принц Мухаммед ибн Салман подтвердил эту позицию в "четкой и недвусмысленной форме".

Позиция Израиля и ООН

Итамар Бен-Гвир, ультраправый израильский депутат и бывший министр национальной безопасности, заявил, что "поощрение" жителей Газы к эмиграции является единственной правильной стратегией в конце войны в Секторе Газа, и призвал Нетаньяху "немедленно" утвердить эту политику.

В то же время, бывший офицер разведки и один из ведущих израильских специалистов по ХАМАС Майкл Мильштейн отметил, что комментарии Трампа ставят Израиль на путь столкновения со своими арабскими соседями.

"Возможно, Трамп пытается оказать давление на арабские страны, чтобы они не создавали никаких препятствий, если он попытается способствовать нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Трампа избегать этнических чисток.

"В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Жизненно важно оставаться верными основам международного права. Важно избегать любых форм этнических чисток", - сказал он.

Тем временем жители Газы заявили, что после войны и бомб, которые не смогли выгнать их из Газы, это не удастся сделать и Трампу.