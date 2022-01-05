RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Союзники США по НАТО не просили додаткової військової допомоги по Україні, - Пентагон

Автор: Анна Полисученко

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що союзники США по НАТО поки не запитували додаткової військової допомоги в контексті ситуації в Україні. Він заявив, що умови для розгортання додаткових сил США в Східній Європі через ситуацію навколо України поки не склалися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагон.

"Це залежить від того, як ми раніше заявляли, чи буде інше вторгнення і чи запросить який-небудь союзник по НАТО розгортання додаткового потенціалу. Ми б розглянули цей запит. Жодна з цих двох умов не відбулася", - сказав Кірбі.

Він також повідомив, що союзники США по НАТО не зверталися на даний момент до Вашингтону щодо змін в позиціонуванні або направленні додаткових військових можливостей на тлі ситуації навколо України.

"Я не збираюся спекулювати щодо конкретних озброєнь, але поки не було запитів щодо позиціонування або запитів додаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО", - сказав він.

Раніше ми писали, що США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон