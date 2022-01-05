Союзники США по НАТО не просили додаткової військової допомоги по Україні, - Пентагон

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що союзники США по НАТО поки не запитували додаткової військової допомоги в контексті ситуації в Україні. Він заявив, що умови для розгортання додаткових сил США в Східній Європі через ситуацію навколо України поки не склалися.

"Це залежить від того, як ми раніше заявляли, чи буде інше вторгнення і чи запросить який-небудь союзник по НАТО розгортання додаткового потенціалу. Ми б розглянули цей запит. Жодна з цих двох умов не відбулася", - сказав Кірбі.

Він також повідомив, що союзники США по НАТО не зверталися на даний момент до Вашингтону щодо змін в позиціонуванні або направленні додаткових військових можливостей на тлі ситуації навколо України.

"Я не збираюся спекулювати щодо конкретних озброєнь, але поки не було запитів щодо позиціонування або запитів додаткових військових можливостей з боку наших союзників по НАТО", - сказав він.