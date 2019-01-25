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Союзники США по НАТО хочуть суттєво збільшити витрати на оборону

Новини » Політика    25.01.2019 - 02:52
Союзники США по НАТО хочуть суттєво збільшити витрати на оборону
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Фінансування зросте на 100 млрд доларів до кінця року

Союзники Сполучених Штатів  по НАТО збираються збільшити фінансування на оборонну сферу до кінця наступного року. Як повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW, про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, фінансування має зрости на 100 мільярдів доларів - це без урахування США. Виступаючи у четвер, 24 січня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі,  Столтенберг повідомив, що до 2024 року додаткові оборонні видатки членів блоку, за винятком США, зростуть на 350 млрд доларів порівняно з їхніми витратами у 2016 році.

Зокрема, у 2016 році оборонні витрати країн-членів НАТО у Європі становили майже 238 млрд доларів, а США - понад 650 мільярдів доларів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп постійно вимагає, щоб інші країни-члени НАТО збільшили оборонні видатки до принаймні двох відсотків ВВП - як це передбачають рішення, ухвалені на саміті Альянсу в Уельсі у 2014 році. За попередніми оцінками, приведеними на офіційному сайті НАТО, у 2018 році США виділили на оборону 3,5 відсотка ВВП, у той час як їхні союзники по НАТО - у середньому 1,47 відсотка.

Нагадаємо, під час форуму у Давосі в НАТО висловили занепокоєння з приводу нарощування військового потенціалу Росії в Чорноморському регіоні.

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