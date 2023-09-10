В Греции изменили срок пребывания для беженцев из Украины

Власти Греции продлили действие временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство миграции и убежища Греции.

"Согласно принятому решению, срок действия вида на жительство по временной защите, закончившийся 4 сентября 2023 года, автоматически продлевается еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что разрешения на временное проживание, ранее уже получившие украинцы, не будут нуждаться в обновлении. Также Греция продолжит предоставлять временную защиту украинцам, которые будут въезжать в страну впервые до 4 марта 2024 года.

В общей сложности Греция предоставила убежище 25 тысячам украинским беженцам. У них есть доступ к государственной медицине и образованию, право на временное жилье в пункте приема в Синтики.

Помощь Греции

Следует отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.