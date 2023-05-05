Союзники предоставят Украине мощные пакеты помощи для контрнаступления, - Ермак

Ермак сообщил, что команда президента вернулась из "очень мощного и очень успешного визита" в Хельсинки и в Гаагу.

"В первом городе я могу сказать, что мы были свидетелями и непосредственными участниками создания нового формата стран, так называемых скандинавских стран плюс Украина. И я думаю, что это начало работы на долгое время этого формата", - подчеркнул Ермак.

По его словам, новый формат уже с первой встречи показал свою эффективность.

Вторая часть встречи, по его словам, проводилась в формате "скандинавские страны плюс Украина".

Он сообщил, что была принята очень мощная декларация с абсолютно конкретными месседжами о поддержке будущего членства в Альянсе и предоставлении Украине гарантий безопасности.

"Мы также получили подтверждение предоставления уже или в ближайшее время мощных военных пакетов, которые нам необходимы для успешного контрнаступления, которое готовит Украина", - подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль скоординировал с министром обороны Британии Беном Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления.

О том, почему наступление Украины может стать переломным, можно узнать в материале РБК-Украина.

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