Союзники Харрис обвиняют Байдена в ее проигрыше Трампу

Пока демократы приходят в себя после убедительной победы избранного президента Дональда Трампа, некоторые сторонники вице-президента выражают разочарование решением Байдена пытаться добиваться своего переизбрания аж до лета, несмотря на давние опасения избирателей по поводу его возраста. Кроме того, беспокойства по поводу инфляции после пандемии и ситуации на границе между США и Мексикой - фактически предопределили сдачу Белого дома партией Байдена.

В частности, такую позицию высказал Эндрю Янг, который в 2020 году баллотировался против Байдена на пост кандидата от кандидата от Демократической партии и поддержал неудачную попытку Харрис.

"Самое большое бремя этой потери лежит на президенте Байдене. Если бы он ушел в отставку в январе, а не в июле, мы могли бы оказаться в совершенно ином положении", - заявил он.

Издание напоминает, что Байден покинет свой пост после того, как вывел Соединенные Штаты из самой страшной за столетие пандемии, обеспечил международную поддержку Украине после вторжения России, а также принял закон об инфраструктуре на сумму в 1 триллион долларов, который будет влиять на сообщества еще долгие годы.

Но, выдвинув четыре года назад свою кандидатуру против Трампа, чтобы "восстановить душу страны", Байден всего через один срок уступит место своему непосредственному предшественнику. Тому самому, который преодолел два импичмента, осуждение за уголовное преступление и восстание, начатое его сторонниками. Трамп пообещал радикально перестроить федеральное правительство и свернуть многие из приоритетов Байдена.

Том Рейлли, содиректор Центра независимой и устойчивой демократии в университете штата Аризона сказал, что, возможно, некоторые из достижений Байдена история запомнит. Но не в краткосрочнои́ перспективе.

"Возможно, через 20 или 30 лет история запомним Байдена за некоторые из этих достижений. Но в краткосрочной перспективе я не знаю, избежит ли он наследия президента, который победит Дональда Трампа, от четыре года спустя привет к власти еще одну администрацию Дональда Трампа", - заявил он.