Союзники помогут с ПВО и не только. Столтенберг подвел итоги Совета Украина-НАТО

Усиление ПВО

По словам генсека, президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в заседании Совета, проинформировал союзников о ситуации на поле боя и необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону.

"Министры обороны стран НАТО согласились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку, включая усиление противовоздушной обороны. НАТО составила список существующих возможностей по всему Альянсу, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях в сфере противовоздушной обороны для Украины в ближайшее время", - рассказал Столтенберг.

Он поприветствовал решение Германии передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Как отметил генсек, в дополнение к Patriot союзники могут передать и зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

"Многие союзники, у которых нет доступных систем, обратились с предложением оказать финансовую поддержку для их приобретения для Украины. Мы также сотрудничаем с промышленностью для наращивания производства и ремонта систем, чтобы сделать их оперативными и готовыми к использованию", - подчеркнул генсек.

Обсуждали не только ПВО

Министры обороны также обсуждали другие потребности Украины, в том числе 155-миллиметровые снаряды, дальнобойные возможности и беспилотники.

"Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время", - добавил генсек.