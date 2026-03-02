Союзник не поддержал Трампа: США пришлось забрать самолеты с двух баз в Европе

Роблес подтвердила, что Пентагон вывел из военных баз в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) и Рота (Кадис) около дюжины (12) заправочных самолетов KC-135, предназначавшихся для дозаправки истребителей в воздухе.

Она добавила, что соглашение о сотрудничестве с США, которое предусматривает присутствие американских войск на военных базах в Испании "должно действовать в рамках международного права". По ее словам, сейчас происходят односторонние действия без поддержки многосторонней организации, такой как ООН, НАТО или ЕС.

"Базы не будут оказывать поддержку, кроме случаев гуманитарной необходимости. Пока нет резолюции, договор не применяется", - сказала глава Минобороны.

Она добавила, что американские самолеты-заправщики переместили на другие базы в Германии или Франции в течение выходных.

"Совершенно ясно, что самолеты-заправщики не выполняли и не собирались выполнять никаких операций по поддержке (атаки на Иран - ред.). Вероятно, именно поэтому американские военные приняли суверенное решение перебросить их на другие базы", - сказала Роблес.

Реакция сенатора

"Нынешнее правительство Испании становится эталоном жалко слабого европейского руководства, которое, по-видимому, утратило моральный ориентир, явно не желает осудить террористический режим в Иране и не имеет ничего, кроме критики в адрес Соединенных Штатов", - написал сенатор Линдси Грэм.

По его словам, испанцы испытывают справедливое возмущение по поводу вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину, но когда речь идет об Иране, Испания "в лучшем случае равнодушна".

"Я надеюсь, что нынешнее испанское правительство - это отклонение от нормы, а не правило", - добавил он.