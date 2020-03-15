Союзник Джуліані пропонував гроші від двох українських телеканалів для лобі сенаторів США, - CNN

Колишній співробітник посольства України у Сполучених Штатах Андрій Теліженко, який заявляв про начебто втручання України у вибори в США у 2016 році, пропонував хабаря для лобіювання американських сенаторів від імені двох українських телеканалів - 112 Україна та News One. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається, редактор українського журналу повідомив CNN, що Андрій Теліженко одного разу запропонував йому гроші, щоб лобіювати сенаторів США від імені ЗМІ.

За словами редактора журналу Odessa Review Владислава Девідзона, Теліженко запропонував йому 5 тис. доларів у 2018 році, щоб умовити помітних республіканців виступити проти "спроб Києва стримати вплив" двох телевізійних компаній в Україні.

Видання зазначає, що у жовтні 2018 року, коли прийняли резолюцію про санкції щодо каналів 112 Україна і News One, Теліженко написав Девідзону: "Питання: чи є у вас або вашого батька контакти з сенаторами США? Мені дійсно потрібно послугу, за яку я можу заплатити до 5 тис.".

Пізніше колишній співробітник посольства уточнив, що його цікавила можливість отримати офіційний коментар на веб-сайті сенаторів Ренда Пола та Ліндсі Грема про цензуру в Україні, на що Девідзон відповів: "Добре. У мене є трохи часу. Але не впевнений, що зможу щось зробити".

За словами Девідзона, він вважає пропозицію грошей таким сенаторам, як Грем, "неналежною", а тому не звернувся до американських законодавців з подібними питаннями.

У телефонному інтерв'ю Теліженко заявив, що він дійсно зв'язався з невеликою кількістю людей, включаючи Девідзона, від імені телеканалів 112 Україна та News One. Він сказав, що це була його власна ініціатива і що гроші, які він запропонував, були його власними.

Офіс сенатора Грема відмовився від коментарів, так само як і представники Ренда Пола або телеканалів 112 Україна і News One.

За інформацією видання, колишній український дипломат Андрій Теліженко є союзником особистого адвоката президента США Руді Джуліані - і був активним прихильником теорії про те, що Україна, а не Росія, втручалася у вибори 2016 року в США.

Теліженко також підтримав твердження республіканців про те, що суперник Трампа на виборах демократ Джо Байден "припинив розслідування" щодо діяльності української газової компанії Burisma, коли його син Гантер входив до її правління. Байден завжди заперечував будь-які правопорушення.

Нагадаємо, 4 грудня минулого року особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані прибув до Києва з наміром зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС створить разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за екс-послом Марі Йованович.