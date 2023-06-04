Союзы как НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут привести к конфликтам, - Минобороны Китая

Министр обороны Китая Ли Шаньфу предостерег от создания военных союзов, подобных НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он заявил, что они ввергнут регион в "водоворот" конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

"Попытки создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе альянсы по типу НАТО - это способ похищения региональных стран и преувеличения конфликтов и противостояния", - заявил он.

Министр предупредил, что такие союзы "ввергнут Азиатско-Тихоокеанский регион в водоворот споров и конфликтов".

"Современный Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в открытом и инклюзивном сотрудничестве, а не в объединении в небольшие клики", - сказал министр.

Ли попытался представить Соединенные Штаты как инициатора региональной нестабильности, а Китай - как человека, стремящегося ослабить напряженность.

"Нельзя отрицать, что если между Китаем и США возникнет ожесточенный конфликт или конфронтация, это принесет невыносимую боль всему миру", - сказал он.

Конфликт между США и Китаем

Министры обороны США и Китая сейчас находятся на саммите безопасности в Сингапуре. Вашингтон предложил Пекину провести встречу министров, однако Китай отказался.

На саммите глава Пентагона Ллойд Остин раскритиковал Китай за агрессивное поведение и предупредил, что война за Тайвань будет "разрушительной".

При этом министр обороны Китая Ли Шаньфу обвинил США в "возрождении менталитета холодной войны".

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