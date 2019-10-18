Спільні зусилля Туреччини і США будуть сприяти миру в Сирії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що упевнений, що спільні зусилля з Сполученими Штатами будуть сприяти миру і стабільності після того, як обидві сторони домовилися припинити військовий наступ Туреччини на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган заявив, що спільні зусилля США в Сирії будуть сприяти миру

"Пане президент, ще багато життів буде врятовано, коли ми переможемо тероризм, який є головним ворогом людства", - сказав президент Туреччини а відповідь на пост в Twitter, в якому Трамп привітав угоду раніше в четвер як "відмінну новину".

"Я впевнений, що ці спільні зусилля будуть сприяти миру і стабільності в нашому регіоні", - додав Ердоган.

Нагадаємо, у четвер ввечері стало відомо, що Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони".

РБК-Україна писало, що за підсумками американсько-турецьких переговорів в Анкарі сторони домовилися, що військові Туреччини будуть в першу чергу контролювати "безпечну зону" на півночі Сирії.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що нові санкції Вашингтона щодо Анкари не знадобляться.