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Спільне постачання Німеччини та Нідерландів: скільки нових гаубиць отримала Україна

Фото: стало відомо, скільки гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Німеччина та Нідерланди передали Україні (bundeswehr.de)
Автор: Іван Носальський

Німеччина та Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Німеччини в Україні, про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

"12 німецьких та нідерландських гаубиць Panzerhaubitzen 2000 прибули в Україну", - заявила Ламбрехт.

За її словами, також в Україну повернулися всі військові, які вчилися користуватись новою військовою технікою.

Нагадаємо, раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник розповів, що Україна отримала 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які вже стали частиною арсеналу української артилерії.

Відповідно до цієї інформації, Нідерланди передали українським воїнам ще п'ять таких САУ.

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