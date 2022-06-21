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Стало відомо число САУ, які Україні передала Німеччина

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 20:33
Стало відомо число САУ, які Україні передала Німеччина Фото: Андрій Мельник, посол України в Німеччині (Germany.mfa.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна отримала 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які вже стали частиною арсеналу української артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Тепер не заздріть російським ордам в Україні. Земля під ногами горітиме. Дуже буквально. Спасибі Олафу Шольцу за 7 самохідних гаубиць. Але нам потрібно більше важкої зброї, щоб вигнати російських варварів", - написав Мельник.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про отримання Україною самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Також він перечислив ту артилерію, яка зараз є на озброєнні в ЗСУ.

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