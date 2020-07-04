Радниця Трампа заразилася коронавірусом

Радниця президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кірмберлі Гилфойл заразилася коронавірусом. Вона відповідає за збір коштів на передвиборчу кампанію американського лідера.

Про це повідомляє CNN з посиланням на керівника апарату фінансового комітету передвиборчого штабу Трампа Сердхіо Гора.

"Після здачі позитивного тесту Кімберлі була негайно ізольована, щоб уникнути будь-якого ризику. Вона відчуває себе добре і пройде ще одне дослідження (на коронавірус, - ред.) для того, щоб підтвердити діагноз, оскільки у неї немає симптомів", - зазначив керівник апарату.

Крім того, Гілфойл є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Нагадаємо, в кінці червня Трамп попросив американських чиновників уповільнити тестування на коронавірус і назвав це "мечем з подвійним лезом", який привів до розкриття більшого числа випадків COVID-19.

Як писало РБК-Україна, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить у передвиборчому рейтингу чинного президента: розрив між ними становить 14%.