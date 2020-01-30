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Радником Богдана став екс-генконсул, який негативно висловлювався про Майдан, - Схеми

Новини » Політика     30.01.2020 - 19:06
Радником Богдана став екс-генконсул, який негативно висловлювався про Майдан, - Схеми
Фото: Олександр Хрипунов (galinfo.com.ua)

Радником очільника ОП став екс-генконсул Хрипунов

Колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов став радником керівника Офісу президента Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку програми "Схеми" в Twitter.

За даними розслідування журналістів, колишній генконсул, який потрапив у скандал через негативні висловлювання про активістів Майдану в 2014 році, був призначений радником Богдана. Журналісти помітили Хрипунова 2 грудня 2019 року, коли він виходив з ОП. Пізніше екс-генконсула бачили на Банковій.

Зазначається, що в день розстрілів протестувальників на Майдані Хрипунов опублікував статтю, у які називав активістів "ультранаціоналістами з нацистською символікою". Після публікації скандальної статті українська громада в Барселоні домоглася звільнення Хрипунова.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський розповів, що віце-прем'єр часів Віктора Януковича Валерій Хорошковський є радником Офісу президента. За словами Монастирського, у Хорошковського є вплив на рішення ОП, але не вирішальний.

Також РБК-Україна писало, що керівник ОП Андрій Богдан підтвердив користування послугами Хорошковського. Богдан стверджував, що Хорошковський надає Офісу президента консультації щодо роботи української митниці. Керівник ОП наголошував, що вважає "правильним рішенням" можливість призначення Хорошковського на посаду.

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