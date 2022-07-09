Радник Зеленського рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара

"Мені здається, що настав вже час скасування фіксованого курсу - треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу?",- сказав він.

За його словами, ми зараз перебуваємо в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс 29,25, а з іншого боку є курс, на реальному ринку, який знаходиться в межах щонайменше від 33 до 36 гривень за один долар.

Устенко вважає, що якщо відмовитися від фіксованої частини цього курсу, то є можливість, що відбудеться корекція того ринкового курсу, який є - він трошки знизиться, і спред буде менше, ніж той, який зараз.

"Вже пора переходити до нормального ринкового курсу. Тим більше, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі і від імпорту. Національний банк вже зробив можливе і неможливе - фінансова система вистояла в перші дні, тижні і місяці війни. Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення", - додав він.