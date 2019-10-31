Радник Трампа по Росії залишає свій пост

Спеціальний радник президента США з європейським і російським питань Тім Моррісон найближчим часом покине свій пост. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на National Public Radio.

Інформацію про те, що Моррісон покине свій пост, підтвердили в адміністрації президента США.

"Після більш ніж року служби в Раді національної безпеки Моррісон вирішив скористатися іншими можливостями - і розглядає можливість залишити пост через деякий час. Ми бажаємо йому всього найкращого", - повідомили в Білому домі.

Моррісон обіймав посаду радника Трампа по Росії з серпня місяця, коли змінив на цій посаді Фіону Хілл. Повідомляється, що Ендрю Пік, який зараз є заступником помічника держсекретаря з Іраку й Ірану, повинен змінити Моррісона на посаді.

Моррісон у четвер, 31 жовтня, повинен дати свідчення в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа.

Також повідомляється, що Конгрес США викликав для дачі свідчень колишнього радника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона. Однак Болтон відмовляє добровільно давати показання по справі про імпічмент президента США.