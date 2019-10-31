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Екс-радник Трампа відмовляється свідчити в Конгресі

Новини » Політика     31.10.2019 - 08:24
Екс-радник Трампа відмовляється свідчити в Конгресі
Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Конгрес запросив Болтона надати свідчення в рамках процедури імпічменту

Колишній радник президента Сполучених Штатів Америки Джон Болтон відмовляється добровільно свідчити в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як заявив адвокат колишнього радника американського президента з національної безпеки Чарльз Купер, Болтон відмовляється з'являтися в Конгрес для свідчень перед комітетами Палати представників без офіційної повістки.

Купер додав, що готовий від імені колишнього радника Трампа прийняти повістку законотворців від Демократичної партії США.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що демократи в Палаті представників викликали колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона для надання свідчень в рамках процедури імпічменту. Зазначалося, що свідчення Болтон може надати вже 7 листопада, однак цю інформацію не підтверджували в Конгресі.

Напередодні від надання свідчень в Конгресі відмовився колишній заступник Болтона - Чарльз Купперман. Екс-заступник колишнього радника Трампа відмовився свідчити в рамках розслідування у справі щодо імпічменту, попри повістку.

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Новини України Дональд ТрампімпічментДжон Болтон
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