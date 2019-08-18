Радник Трампа підтвердив наявність планів про купівлю Гренландії

Білий дім насправді розглядає ідею придбання Гренландії. Про це в інтерв'ю Fox News заявив провідний радник президента США Дональда Трампа по економіці Ларрі Кудлоу.

За його словами, Вашингтон продовжує розглядати ідею купівлі Гренландії, незважаючи на офіційну відповідь датської влади.

"Ситуація розвивається, ми це вивчаємо. Гренландія належить Данії. Данія - це наш союзник, а Гренландія - стратегічне місце... Я просто кажу, що президент, який дещо знає про купівлю нерухомості, хоче вивчити це", - зазначив Кудлоу.

Нагадаємо, цього тижня газета Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі повідомила, що Трамп розглядає ідею купівлі Гренландії. Серед обговорюваних питань - можливість розширити військову присутність США в Арктиці.

Також видання нагадало, що це не перша спроба США купити Гренландію, так як після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за неї 100 млн доларів.

У відповідь датські політики висміяли Трампа за його бажання придбати острів. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен взагалі назвав цю інформацію першоквітневим жартом