Радник прем'єра Голик показав нову митницю

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Голик показав нові пункти пропуску на митниці

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик показав нову митницю. На своїй сторінці у Facebook він описав концепт нових пропускних пунктів на митниці, які будуть будуватися в рамках стратегії розвитку інфраструктури нової митниці.

За словами глави митниці Максима Нефьодова, ці пункти зроблені для того, щоб, "як не банально, не було черг, були чисті туалети і щоб на кордоні було безпечно".

Митні пункти пропуску можуть бути такими. Соррі. Обов'язково такими будуть. Не дивлячись на всі палки в колеса,... Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 7 листопада 2019 р.

"Проект стратегії розвитку інфраструктури Нової митниці ми розробили спільно з Юрієм Голиком. В інфраструктуру тТреба інвестувати. Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги та інтегровані системи відеоспостереження. І, головне, треба робити це системно - створюючи банк проектів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об'єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", - заявив Нефьодов.

За його словами, в наступному році почнеться будівництво 16 об'єктів, з них 3 за міжнародні кошти. 12 будуть закінчені в 2020 році, на них виділено 488 млн грн з бюджету, ще по 2 пункти будуть здані в 2021 і 2022 роках.

Крім того, в наступному році 16 пунктів пропуску будуть оснащені ваговими комплексами.

Як повідомлялося раніше, радник прем'єр-міністра України Голик під час урядової інспекції пункту пропуску "Порубне" в Чернівецькій області зазначив, що за минулі роки тут не були введені в експлуатацію сканери, а дорога до пункту пропуску на кордоні з Румунією побудована частинами.