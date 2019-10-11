Радник Помпео подав у відставку через справу по Україні, - WP

Старший радник держсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккінлі йде у відставку через справу по Україні. Про це повідомляє газета Washington Post.

Видання пише, що Маккінлі йде у відставку через те, що Помпео публічно не підтримав дипломатів, що опинилися втягнутими в скандал навколо України та через візит дипломатичного персоналу в Конгрес по цій справі. Повідомляється, що Помпео виступить з заявою сьогодні ввечері.

Маккінлі

Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і колишній спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі для розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також посол США в ЄС Гордон Сондленд буде давати свідчення в Конгресі по справі про тиск президента США на українського президента.

Видання The New York Times писало, що двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яке зобов'язало б Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins.