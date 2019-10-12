Радник, якого США запропонували в наглядову раду "Нафтогазу", працював з Януковичем і Бойко, - AP

Координатор нафтової галузі Роберт Джозеф Бенш, якого міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі пропонував радником в наглядову раду "Нафтогазу", раніше співпрацював з побіжним президентом Віктором Януковичем та колишнім міністром енергетики Юрієм Бойко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією видання, Бенш перебільшував свої військові заслуги. Він стверджував, що був членом елітних військових частин США: армійських рейнджерів, Сил спеціальних операцій і надсекретної антитерористичної групи - спецпідрозділу Дельта.

Дані, які отримали у відповідності із законом про свободу інформації, показують, що військова кар'єра Бенша тривала менше п'яти років, майже весь час він служив у Національній гвардії. До того ж, його активна служба тривала всього кілька місяців.

Згідно з інформацією із соціальних мереж і особистого сайту Бенша, він понад 20 років працював у нафтовій і газовій галузі в Україні та інших країнах.

Роберт Бенш працював енергетичних радником уряду України в час президентства Віктора Януковича. Також він співпрацював з тодішнім міністром енергетики України та колишнім віце-прем'єр-міністром Юрієм Бойком.

Крім того, при Януковичі Бенш був головою і генеральним директором компанії Carpatsky Petroleum в Україні. Він також зареєстрований в ділових записах як директор Pelicourt Limited, компанії, яка зареєстрована на Кіпрі, і є найбільшим акціонером компанії з Х'юстона Cub Energy. Cub Energy цікавилася дев'ятьма ліцензіями на нафту і газ в Україні, згідно з її річного звіту за минулий рік.

Нагадаємо, група американських бізнесменів, пов'язана з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії "Нафтогаз".

Крім того, Рудольф Джуліані заявив про можливу змову між українськими чиновниками і штабом передвиборної кампанії Хілларі Клінтон в 2016 році.