Бізнесмени із США намагалися змінити керівника "Нафтогазу", - AP

Фото: Андрій Коболєв (нафтогаз)

Наближені до Трампу і його адвокату бізнесмени хотіли змінити Андрія Коболєва на Андрія Фаворова

Група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії "Нафтогаз". Про це пише Associated Press.

Посилаючись на знайомі з ситуацією джерела, видання заявляє, що подібні спроби були зроблені навесні 2018. В групі бізнесменів - Лев Парнас, Ігор Фруман і Гаррі Сарджант III. Всі вони є клієнтами Джуліані.

"На початку березня, Фруман, Парнас і Сарджант просували ідею заміни Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК "Нафтогаз" на Андрія Фаворова, менеджера газової компанії. Для досягнення мети вони рекламували свої зв'язки з Джуліані і Трампом", - зазначено у статті.

Однак плани американських бізнесменів не справдилися, оскільки Петро Порошенко програв президентські вибори.

Нагадаємо, раніше газета Politico писала, що міністр енергетики США Рік Перрі вимагав від президента України Володимира Зеленського розширити наглядова рада компанії "Нафтогаз" і включити в нього більше громадян США. Перрі вважав, що це допомогло б "Нафтогазу" "скоротити свою залежність від поставок енергоносіїв з РФ та збільшити обсяг американських інвестицій".