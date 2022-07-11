RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радник Конгресу США: Україні необхідно дозволити удари по військових об'єктах РФ

Фото: у США закликали дозволити Україні атакувати військові об'єкти РФ (zsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим повинні дозволити нанесення ракетних ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного радника урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пола Массаро у Twitter.

"Україні необхідно дозволити наносити удари по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав Массаро.

Також він закликав надати українським військовим більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримала нові РСЗВ HIMARS і пообіцяла не використовувати їх для нанесення ударів по території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКонгресс СШАракетный ударВійна Росії проти України