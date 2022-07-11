Радник Конгресу США: Україні необхідно дозволити удари по військових об'єктах РФ

Українським військовим повинні дозволити нанесення ракетних ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного радника урядової комісії США з безпеки і співробітництва в Європі Пола Массаро у Twitter.

Також він закликав надати українським військовим більше реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Україні необхідно дозволити наносити удари по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав Массаро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримала нові РСЗВ HIMARS і пообіцяла не використовувати їх для нанесення ударів по території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.