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Радник Джонсона заявив про нездатність парламенту перешкодити Brexit

Новини » Політика    04.08.2019 - 04:23
Радник Джонсона заявив про нездатність парламенту перешкодити Brexit
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Парламент неодноразово відхиляв умови Мей по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зможе домогтися виходу країни з Євросоюзу без попередньої угоди до 31 жовтня навіть у випадку, якщо большинтство членів палати громад винесе його уряду вотум недовіри. Про це заявив радник Джонсона Домінік Каммінгс, пише The Telegraph.

Раніше парламент неодноразово відхиляв умови, які минулого прем'єру, Терези Мей, вдалося узгодити з Брюсселем.

Палата громад зможе винести вотум недовіри Джонсону у вересні, коли відновляться засідання. В такому випадку, будуть призначені позачергові вибори. Однак, прем'єр-міністр може призначити голосування на дату після 31 жовтня, зазначив Каммінгс. Він також висловив упевненість, що на виборах переможе Консервативна партія.

Раніше повідомлялося, щов резиденції прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з'явилися годинник із зворотним відліком до дати виходу Британії з Євросоюзу (Brexit).

Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що глава уряду Великобританії Борис Джонсон для того, щоб підготувати країну до "жесткому" Brexit, запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни.

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