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Радник департаменту США відвідає Україну: відома мета візиту

Автор: Наталья Скороход

Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле відвідає Україну і Польщу на цьому тижні. Мета візиту - зміцнити стратегічне значення відносин США з обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Дерек Чолле обговорить з представниками України та Польщі "Північний потік-2" та енергетичні питання, обговорить реформи.

"Він продовжить дипломатичні переговори США з Україною і Польщею з низки питань, включаючи нашу загальну заклопотаність з приводу трубопроводу "Північний потік - 2" і енергетичної безпеки в цілому, а також поточних реформ", - йдеться в повідомленні.

У Києві чиновник США перебуватиме 20-21 липня. Він зустрінеться з високопоставленими урядовцями, щоб обговорити підтримку США зусиль України з протидії агресії Росії та подальшого просування економічних та антикорупційних реформ. Він також зустрінеться з представниками бізнес-спільноти, щоб обговорити відновлення економіки України та можливості для спільного процвітання.

У Варшаві радник Чолле обговорить стратегічні двосторонні та регіональні питання, а також прихильність демократичним цінностям та інституціям з високопоставленими урядовцями та представниками громадянського суспільства. Він також буде взаємодіяти з лідерами бізнесу з метою зміцнення двосторонніх економічних зв'язків.

Нагадаємо, планується візит президента України до США. Швидше за все це відбудеться в серпні.

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