Радник Байдена назвав авіаудар по Яворову "розчаруванням" Путіна

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що авіаудари російських військ по Яворівському полігону у Львівській області є ознакою розчарування президента РФ Володимира Путіна ходом військових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Путін розчарований тим, що його сили не досягають того прогресу, який, як він думав, вони могли б досягти проти великих міст, включаючи Київ, що він розширює число цілей, що він огризається і що він намагається завдати шкоди в кожній частині країни": - заявив Салліван.
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону та Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинули не менше 35 осіб.
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