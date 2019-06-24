На Раді ООН з прав людини розглянуть ситуацію в Україні

В Женеві у понеділок, 24 червня, відкривається 41 сесія Ради ООН з прав людини, де будуть розглядатися звіти з цього питання майже в 30 країнах, у тому числі і в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний сесії, опубліковану на сайті ООН.

Зокрема, обговорення стану в Україні заплановано на 10 липня. В цей же день верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет виступить з доповідями щодо ситуації в Грузії і Нікарагуа.

Ситуація у Венесуелі буде розглянута 5 липня. Діалог з комісією по розслідуванню порушень прав і свобод в Сирії - 2 липня. Також відбудеться ініційована країнами Євросоюзу дискусія щодо Білорусі. Так, в липні 2018 року держави ЄС інспірували ухвалення резолюції щодо Білорусі, в якій виражена "незмінна стурбованість" станом у галузі прав і свобод в республіці (зокрема, це смертна кара).

Сесія триватиме до 12 липня. У цьому році Росія не буде входити в число 47 країн - членів Ради.

На 26 червня на сесії заплановано розглянути доповідь з питання вбитого в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні минулого року журналіста Джамаля Хашоггі. У 100-сторінковому документі йдеться, що отримані дані вселяють довірупро можливу причетність до вбивства високопоставлених осіб, включаючи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках.