ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна почне нову хвилю тиску на Росію, - Клімкін

Новини » Політика    23.06.2019 - 18:40
Україна почне нову хвилю тиску на Росію, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін розповів, що вони готують декілька хвиль тиску на міжнародних майданчиках

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

Клімкін повідомив, що це станеться, якщо російська влада до вівторка, 25 червня, не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт про звільнення українських моряків.

"Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активності", - розповів очільник МЗС.

Також він повідомив, що вони планують для цього багато речей, про які не буде розповідати на камеру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ООН закликали РФ негайно звільнити українських моряків. Також голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликала РФ дотримуватися в окупованому Криму свої зобов'язання у відповідності з міжнародними стандартами прав людини і міжнародного гуманітарного права.

Росія знищить єдиний український підводний човен Російський банк подав на Україну в Стокгольмський арбітраж
Новини України Російська ФедераціяПавло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся