Україна почне нову хвилю тиску на Росію, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін розповів, що вони готують декілька хвиль тиску на міжнародних майданчиках

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

Клімкін повідомив, що це станеться, якщо російська влада до вівторка, 25 червня, не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт про звільнення українських моряків.

"Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активності", - розповів очільник МЗС.

Також він повідомив, що вони планують для цього багато речей, про які не буде розповідати на камеру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ООН закликали РФ негайно звільнити українських моряків. Також голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликала РФ дотримуватися в окупованому Криму свої зобов'язання у відповідності з міжнародними стандартами прав людини і міжнародного гуманітарного права.